В Нантере сожгли несколько автомобилей

Также неизвестные запускали петарды в полицейских

ПАРИЖ, 1 июля. /ТАСС/. Поджоги автомобилей и столкновения с полицией произошли в коммуне Нантер под Парижем, где три дня назад начались беспорядки, охватившие всю Францию. Об этом сообщает в ночь на субботу телеканал BFMTV.

Согласно кадрам в эфире телеканала, несколько автомобилей развернули поперек улицы и подожгли. Кроме того, был сожжен как минимум один автобус. По предварительным данным, речь идет о частном туристическом автобусе - весь наземный городской транспорт в столичном регионе прекратил обслуживание еще в пятницу вечером.

Несколько часов назад неизвестные запускали петарды в дежуривших на улице полицейских. Сейчас в коммуну прибыли наряды полиции и спецназа, обстановка несколько успокоилась, утверждает телеканал.

Согласно последним данным МВД, с начала пятничных беспорядков был задержан 341 человек. Только в Марселе, по данным источников телеканала, уже задержаны 87 человек. После настойчивой просьбы мэра этого города на фоне масштабных погромов и грабежей глава МВД Жеральд Дарманен распорядился направить туда дополнительные наряды полиции.