WP: глава ЦРУ обсуждал в Киеве планы возвращения территорий и переговоры с Россией

Во время поездки Уильям Бернс встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и руководством разведсообщества страны

ВАШИНГТОН, 1 июля. /ТАСС/. Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс во время непубличной поездки на Украину в июне обсуждал планы Киева по возвращению территорий и проведению переговоров с Москвой до конца 2023 года. Об этом сообщила в пятницу газета The Washington Post со ссылкой на свои источники.

По их словам, украинские чиновники во время "секретной поездки" Бернса рассказали ему об "амбициозной стратегии" по возвращению территорий и "началу переговоров с Москвой о прекращении огня к концу года". Во время своего необъявленного визита глава ЦРУ встречался с украинским президентом Владимиром Зеленским и руководством разведсообщества Украины. Целью поездки было подтверждение приверженности вашингтонской администрации обмену разведданными, призванными помочь Украине защитить себя, добавил собеседник издания.