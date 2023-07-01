ООН утверждает, что добилась исключения в санкциях на сельхозэкспорт из России

В организации добавили, что сейчас разрабатывают решения, с помощью которых можно будет устранить препятствия для экспорта российских продуктов в страны Африки

ООН, 1 июля. /ТАСС/. ООН удалось поспособствовать введению послаблений в санкциях западных стран в отношении России в сфере сельскохозяйственного экспорта, заявили в пятницу в пресс-службе всемирной организации.

"Перебои в торговле происходят быстро, однако на их устранение уходит много времени. Первым шагом к этому было установление правовой структуры, необходимой для облегчения доступа российских продуктов и удобрений на мировые рынки. В этом отношении ООН способствовала выпуску генеральных лицензий США 6B и 6C, двух генеральных лицензий Великобритании по финансовым и торговым аспектам в сфере продуктов и удобрений, а также послаблениям в девятом пакете санкций ЕС [против России]", - говорится в сообщении, посвященном выполнению зерновой сделки.

В ООН также утверждают, что сейчас продолжается работа над поиском ключевых решений, которые помогут устранить препятствия для поставок российских продуктов и удобрений в страны Африки.

Как заявил в пятницу в ходе онлайн-брифинга министр иностранных дел России Сергей Лавров, РФ не видит доводов в пользу продления зерновой сделки на данный момент, часть черноморской инициативы по украинскому зерну давно стала коммерческой. Вместе с тем в ООН заявили, что представители всемирной организации и России могут провести встречу по вопросам продления зерновой сделки в ближайшие дни.