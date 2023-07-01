В Лионе сообщают о стрельбе и взрывах

К месту происшествия направили отряды спецназа

ПАРИЖ, 1 июля. /ТАСС/. Отряды полицейского спецназа направлены в район Дюшер в Лионе, где, как следует из видео в соцсетях, неизвестные стреляли из автоматического огнестрельного оружия. Об этом сообщил в ночь на субботу журналист местного издания Lyon Mag Жюльен Дамбуаз.

Также в Twitter он напомнил, что в пятницу вечером в коммуне Мейзье к востоку от Лиона неизвестный мужчина расстрелял камеры городского видеонаблюдения из охотничьего ружья. По его данным, погромы и столкновения хулиганов с полицией происходят в нескольких районах города.

Ранее в соцсетях появились видеозаписи, на которых виден мощный взрыв. Как сообщила газета Le Figaro, речь идет о местном отделении почты. О похожем взрыве в Марселе сообщал ранее телеканал BFMTV. По его данным, инцидент произошел в районе Старого порта, однако, в результате взрыва никто не пострадал.

Согласно последним данным МВД, с начала пятничных беспорядков был задержан 341 человек. Только в Марселе, по данным источников телеканала, уже задержали 87 человек. После настойчивой просьбы мэра этого города на фоне масштабных погромов и грабежей глава МВД Жеральд Дарманен распорядился направить туда дополнительные наряды полиции.