Блэр считает, что Китай сыграет важную роль в мирных переговорах по Украине

Бывший премьер-министр Великобритании отметил, что Западу следует активнее привлекать Пекин к решению вопроса по Украине

ТОКИО, 1 июля. /ТАСС/. Роль Китая в мирных переговорах по Украине в конечном итоге будет важной, несмотря на то, что Киев отверг предложенный ранее Пекином план урегулирования. Такое мнение выразил бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр в опубликованном в субботу интервью газете Nikkei.

"Наступит время, когда участие Китая будет полезным [в рамках усилий по прекращению конфликта]. Мирный план, предложенный Китаем, явно неприемлем для Украины. Однако, когда можно будет найти разумное решение путем переговоров, роль Китая будет важна", - сказал он.

По мнению Блэра, который занимал пост британского премьера с 1997 по 2007 год, в ситуации вокруг Украины Запад должен активнее привлекать Китай и "убедить его в том, что он достаточно силен, чтобы справиться с чем угодно".