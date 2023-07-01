Мадуро заявил о противостоянии ВС Венесуэлы империалистическим заговорам

Президент также отметил, что военнослужащие республики выполняют главенствующую роль в защите мира, конституции и венесуэльского народа

КАРАКАС, 1 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Венесуэлы успешно противостоят империалистическим заговорам и играют главенствующую роль в защите мира и венесуэльского народа. Об этом заявил в пятницу президент и главнокомандующий ВС Венесуэлы Николас Мадуро на церемонии присвоения очередных воинских званий офицерам почетной президентской гвардии и главного управления военной контрразведки, которая транслировалась государственным телеканалом Venezolana de Televisión.

"Почетная президентская гвардия и военная контрразведка умеют выявлять, выявляют, противостоят и наносят поражения многочисленным заговорам империалистического врага и его союзников", - указал Мадуро. Он заявил, что Национальные боливарианские вооруженные силы Венесуэлы "отличаются профессионализмом, работоспособностью, боевой моралью" и являются "краеугольным камнем в защите мира, конституции, республики, защите наших свобод, прав нашего народа, нашей родины".

Как сообщил президент, в 2023 году очередные воинские звания будут присвоены 12 670 военнослужащим. Он также подчеркнул, что вооруженные силы Венесуэлы "с каждым днем становятся все более сильными, сплоченными, боеспособными и едиными".

Мадуро поздравил 359 мужчин и женщин, которые были повышены в воинском звании в Театре военной академии и пожелал им отметить это событие "в пятницу вечером в кругу семьи".