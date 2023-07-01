Блэр считает, что Китай не будет воссоединяться с Тайванем силовым путем

Бывший премьер-министр Великобритании также посоветовал Вашингтону выстроить защитные механизмы с Пекином, так как конфликт между этими странами может иметь катастрофические последствия для всего мира

ТОКИО, 1 июля. /ТАСС/. Пекин не будет осуществлять вторжение на Тайвань с целью воссоединения с островом силовым путем, однако Западу в этом вопросе все равно необходимо выстроить с Китаем защитные механизмы. Такое мнение выразил в опубликованном в субботу интервью газете Nikkei бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр.

"США создали сильные альянсы в Азиатско-Тихоокеанском регионе и явно пытаются продемонстрировать, что вторжение Китая на Тайвань будет крайне затруднительным. Я сам не верю, что Китай предпримет такие действия", - сказал он.

Вместе с тем, по словам Блэра, западным странам, в первую очередь США, "желательно выстроить с Китаем защитные механизмы [для предотвращения конфликта]". "Конфликт между США и Китаем был бы катастрофическим для всего мира", - заключил он.

Отношения между Пекином и Тайванем обострились после состоявшегося в августе прошлого года визита в Тайбэй занимавшей в то время пост спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. В ответ на ее поездку Народно-освободительная армия Китая провела масштабные учения в шести акваториях вокруг острова, где отрабатывалась блокада основных портов и торговых путей. Еще одни подобные, но меньшие по масштабам маневры прошли в апреле 2023 года.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Официальный Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.