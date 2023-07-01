Экс-советник главы Пентагона считает, что Байден не продержится на посту до конца года

По мнению Дугласа Макгрегора, действующий президент США "находится на пределе своих сил"

НЬЮ-ЙОРК, 1 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден вряд ли сможет доработать на своем посту до конца 2023 года. Такое мнение выразил бывший советник министра обороны в администрации экс-президента США Дональда Трампа, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в интервью журналистке Наталье Брунелл.

"Мне сложно поверить, что старик Байден сможет протянуть до конца года, - сказал он. - Он, очевидно, не более чем картонная фигура, ему подают бумажки для зачитывания, а сам он находится на пределе своих сил".

По мнению Макгрегора, вице-президент США Камала Харрис не способна заменить Байдена на посту главы американской администрации. Он добавил, что не знает "никого, кто верил бы, что эта женщина осознает, что она делает". "Таким образом, у нас образовывается политический вакуум", - резюмировал он.

В конце мая член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин (республиканка от штата Джорджия) заявила о планах представить положения импичмента президента США. Законодатель убеждена, что администрация нынешнего лидера "ставит Америку на последнее место и с 20 января 2021 года занимается систематическим разрушением страны". По ее мнению, Байден не способен выполнять обязанности президента США и представляет угрозу национальной безопасности.