Орбан отметил стремление Туркмении стать мостом дружбы между Востоком и Западом

Премьер-министр Венгрии также заявил о приверженности расширению межрегионального взаимодействия

АШХАБАД, 1 июля. /ТАСС/. Туркмения стремится стать мостом дружбы между Востоком и Западом. Об этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал в письме на имя председателя Халк маслахаты (Народный совет) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова.

"Благодарю вас за проявленное гостеприимство во время моего официального визита в Туркменистан. Очень рад посетить страну, которая стремится стать мостом дружбы между Востоком и Западом", - написал Орбан. Его письмо приводит официальная газета "Нейтральный Туркменистан".

Венгерский премьер также отметил, что двусторонние отношения благодаря совместным усилиям, основанным на историко-культурном фундаменте, последовательно развиваются. "Венгрия привержена дальнейшему углублению двустороннего партнерства и расширению межрегионального взаимодействия", - добавил он.

Орбан посетил Туркмению 8-9 июня. Это был его первый визит в страну. В ходе переговоров с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым стороны обсудили сотрудничество стран в различных сферах, в том числе в энергетике, на транспорте, фармацевтике, текстильной промышленности, инвестиционной деятельности, сельском и водном хозяйстве. По их итогам был подписан пакет из восьми документов, предусматривающих сотрудничество в научной, образовательной, водной, медицинской сферах, в области туризма и других.