Боррель считает, что испанское председательство приблизит вступление Украины в ЕС

По словам главы внешнеполитической службы Евросоюза, Киеву нужно выполнить поставленные условия, а результаты проделанной работы должна оценить Еврокомиссия

МАДРИД, 1 июля. /ТАСС/. Испания в ходе начавшегося в субботу председательства в Совете ЕС будет продвигать идею приема Украины в сообщество. Уверенность в этом выразил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель.

"Испания обязательно будет способствовать этому, - сказал он в интервью телекомпании TVE. - Правительство Испании всегда поддерживало кандидатуру Украины". По словам Борреля, Киеву нужно выполнить поставленные условия, а результаты проделанной работы должна оценить Еврокомиссия.

Также Боррель считает, что во время председательства Испании в Совете ЕС в ближайшие полгода произойдут "очень важные вещи" в отношении ситуации на Украине. "Все успокоилось [в России], но мы не знаем, что там происходит, - сказал он. - Да, во время испанского председательства произойдут очень важные вещи [в отношении] развития событий на Украине, как на поле боя, так и в более или менее теневых переговорах, которые могут быть, чтобы попытаться остановить войну".

Отвечая на вопрос о возможности начала какого-либо официального переговорного процесса о мире, Боррель сказал: "Честно говоря, я не знаю, зависит от того, что произойдет в следующие дни". По его словам, увеличивается число мирных инициатив. "Я тоже его [мира] хочу", - утверждал он.

​​​​​​Пиренейское королевство будет выполнять обязанности председателя в Совете ЕС с 1 июля по 31 декабря 2023 года.

28 февраля 2022 года Украина подала заявку на вступление в Евросоюз. 23 июня главы государств и правительств стран - членов сообщества приняли решение предоставить ей и Молдавии статус кандидатов. Сроки начала переговоров о приеме Украины в ЕС еще не определены. Согласно оценке Еврокомиссии, Киев пока выполнил лишь два из семи предъявленных требований. Доклад упомянутого органа о ходе этого процесса должен быть представлен в октябре.