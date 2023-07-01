Новый посол Китая в США вручил Байдену верительные грамоты

Се Фэн отметил, что Пекин намерен выстраивать с Вашингтоном отношения на принципах равноправия, взаимоуважения и обоюдной выгоды

ПЕКИН, 1 июля. /ТАСС/. Новый посол КНР в Соединенных Штатах Се Фэн вручил верительные грамоты американскому президенту Джо Байдену. Об этом сообщила в субботу китайская дипломатическая миссия в Вашингтоне.

"Президент Байден приветствовал, что посол Се Фэн приступает к исполнению своих новых обязанностей, и поговорил с ним о китайско-американских отношениях", - говорится в сообщении, опубликованном на странице посольства Китая в социальной сети WeChat.

Как уточняется, Се Фэн, который прибыл в США в конце мая, напомнил Байдену о взаимопонимании, которое было достигнуто между лидерами КНР и США в ходе встречи на острове Бали в ноябре прошлого года. Он отметил, что Пекин намерен выстраивать с Вашингтоном отношения на принципах равноправия, взаимоуважения и обоюдной выгоды.

"Надеюсь на сотрудничество американской стороны с Китаем, что США будут действовать точно в соответствии с консенсусом, достигнутым между главами двух государств на Бали, искать новый правильный путь для сосуществования КНР и Соединенных Штатов в новую эпоху, не допускать снижения уровня китайско-американских отношений и способствовать их возвращению в нормальное русло", - подчеркнул Се Фэн.

Се Фэн начал свою дипломатическую карьеру в 1986 году, когда он получил должность служащего в департаменте Западной Европы МИД КНР. В посольстве Китая в Вашингтоне он работал в 2000-2003 годах, занимая должность советника, а также с 2008 года по 2010 год, когда был советником-посланником. В 2014-2017 годах он был послом в Индонезии, в 2017-2021 годах - спецпосланником комиссариата МИД КНР в Гонконге, а с 2021 года по 2023 год - заместителем министра иностранных дел.