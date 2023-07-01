СМИ: во Франции за ночь задержали почти 1 тыс. участников беспорядков

По информации телеканала BFM, в ходе беспорядков пострадали 79 полицейских

ПАРИЖ, 1 июля. /ТАСС/. Французские полицейские и жандармы за ночь задержали 994 радикальных участника беспорядков, которые начались после гибели 17-летнего водителя, отказавшегося выполнить требования дорожного патруля. Об этом сообщил в субботу телеканал BFM.

Эта цифра несколько превышает число задержанных по итогам ночи на пятницу, когда полицейские задержали 875 человек. Кроме того, указывает BFM, в ходе беспорядков пострадали 79 полицейских. В ночь на пятницу были ранены 249 сотрудников.

За минувшую ночь протестующие подожгли 1 350 автомобилей и 234 здания. В ночь на пятницу от огня пострадало около 2 тыс. автомобилей и почти 500 различных зданий.

Наиболее крупные беспорядки происходили в Марселе, Лионе, Сен-Этьене, Тулузе, Бордо, а также в парижских пригородах, в частности Сен-Дени.

В пятницу глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что средний возраст задержанных в ночь на 30 июня составляет 17 лет. В некоторых случаях полицейские задерживали участвовавших в погромах 13-летних детей.