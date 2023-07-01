Зеленский уволил глав четырех районов Киева из-за скандала с бомбоубежищами

Президент Украины ранее сообщал, что примет кадровые решения

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжения об увольнении семи руководителей местных администраций, в том числе глав четырех районов Киева, после скандала из-за ненадлежащего состояния бомбоубежищ.

Согласно документам, опубликованным на сайте главы государства, уволены руководители Деснянского, Днепровского, Подольского и Святошинского районов Киева Дмитрий Ратников, Павел Бабий, Сергей Коваленко и Сергей Павловский. Скандал из-за ненадлежащей работы бомбоубежищ начался с Деснянского района, позже мэр Киева Виталий Кличко направлял в правительство письмо с предложением уволить Ратникова, а последний предлагал главе города покинуть должности вместе.

Кроме того, Зеленский подписал распоряжения об увольнении глав Белоцерковской, Житомирской и Конотопской районных администраций Людмилы Мерзлюк, Александара Хомича и Татьяны Сизон. Решение обусловлено тем, что Совбез Украины признал неудовлетворительной работу по подготовке бомбоубежищ в этих районах.

Ранее на Украине разгорелся скандал вокруг ситуации с неудовлетворительным состоянием защитных сооружений. Особенно остро этот вопрос встал в Киеве, усилив противостояние между Зеленским и Кличко. 23 июня прошло заседание Совбеза, по итогам которого глава государства объявил о решении привлечь к ответственности виновных в непригодности четверти бомбоубежищ по Украине и трети по Киеву. Президент сообщал, что примет кадровые решения.