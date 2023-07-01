Welt: Frontex изучает возможность прекращения миссии в Греции после катастрофы у Пилоса

В агентстве считают, что Афины нелегально выдворяют мигрантов

БЕРЛИН, 1 июля. /ТАСС/. Агентство ЕС по контролю границ Frontex изучает вопрос возможного прекращения сотрудничества с властями Греции из-за предполагаемых нарушений прав человека, а именно, обращения с прибывающими в страну нелегальными мигрантами. Об этом сообщила в субботу газета Welt am Sonntag со ссылкой на собственные источники в ведомстве.

По информации издания, на текущей неделе во Frontex прошли консультации, на которых обсуждалась трагедия, происшедшая 14 июня в Ионическом море. Переполненное судно с мигрантами из разных стран затонуло в 80 км от приморского города Пилос. Лишь немногим более 100 человек удалось спастись. Как пишет Welt am Sonntag, погибли около 600 человек.

Выжившие обвинили в случившемся представителей греческой береговой охраны, действия которых якобы привели к тому, что судно перевернулось, и которые затем, по данным свидетелей, скрылись с места ЧП. Frontex на этой неделе снова призвало власти в Афинах прояснить ситуацию. "Речь идет не только в целом о пренебрежении правами человека, но об обвинениях в уголовно-правовом смысле", - заявил изданию высокопоставленный чиновник агентства. Ведомство, согласно своему регламенту, вправе приостановить любую деятельность в случае, если происходят серьезные или постоянные нарушения основных прав человека или обязательств в рамках международной защиты.

Во Frontex возмущены действиями береговой охраны Греции и считают, что там имеет место нелегальное выдворение мигрантов. В частности, несмотря на обещания греческих властей, камеры на пограничных судах не устанавливаются, а также был случай преднамеренного препятствования работе Frontex по спасению мигрантов, пишет газета.

В настоящее время в Греции находятся 518 сотрудников агентства, задействованы 11 судов и 30 автомобилей. К тому же греческие воды охраняют самолеты и беспилотники.