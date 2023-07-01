Пленный рассказал, что мобилизованных украинцев готовят в Латвии месяц

По его словам, стрельбы проводят 2-3 раза

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Сложивший оружие военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Олег Крызынсыр рассказал о том, что подготовка мобилизованных украинцев иностранными инструкторами в Латвии длится месяц, в течение которого стрельбы проводятся два-три раза.

"Приехали люди из военкомата, вручили повестку, забрали с собой, объяснили, что буду служить в 42-й бригаде, и отправили на подготовку в Латвию. На стрельбы нас возили два-три раза, точно не могу сказать. Проводилась в основном теоретическая подготовка, медицина. Инструкторы нам доносили такую информацию, что воспитывали в нас ненависть не только к солдатам, но и в целом к русским. <...> Нас готовили месяц. Чему за месяц можно научить? Мы действительно слабо подготовлены к военным полномасштабным действиям", - сказал пленный, видео распространило Минобороны России.

По словам военнопленного, его подразделение во время боевых действий понесло большие потери. Он отметил проблемы со снабжением продовольствием и военной техникой в украинских ВС. Также он рассказал, что после сдачи в плен военнослужащие ВС РФ оказали ему первую медицинскую помощь.