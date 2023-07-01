КНДР намерена отказать главе компании Hyundai Group в поездке в горы Кымгансан

Как напомнил директор департамента МИД КНДР Ким Сон Иль, согласно политике северокорейского правительства, въезд в страну лиц из Южной Кореи не разрешен

СЕУЛ, 1 июля. /ТАСС/. КНДР не намерена рассматривать просьбу председателя южнокорейского конгломерата Hyundai Group Хён Чон Ын разрешить ей посетить горы Кымгансан. Там она планировала провести памятное мероприятие в честь своего покойного мужа, при жизни которого компания организовывала поездки южнокорейских туристов в эту зону, сообщил в субботу директор департамента МИД КНДР Ким Сон Иль.

"Согласно южнокорейским СМИ, представители главы Hyundai Group передали марионеточным властям план посещения нашей территории в связи с проблемой туристической зоны в горах Кымгансан. Мы не получили никакого сообщения о намерении персоны из Южной Кореи посетить нашу страну и не знаем ничего об этом. Уточняем, что мы не собираемся рассматривать этот вопрос", - привело Центральное телеграфное агентство Кореи слова дипломата.

Ким Сон Иль напомнил, что, согласно политике северокорейского правительства, въезд в страну лиц из Южной Кореи не разрешен. Также он отметил, что туристическая зона в горах Кымгансан является частью территории народной республики, и поэтому не Комитету КНДР за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе решать вопросы, связанные с въездом в страну.

Ранее агентство Yonhap передавало, что председатель Hyundai Group планировала в августе поехать в горы Кымгансан, чтобы почтить память своего покойного мужа Чон Мон Хона, который тоже возглавлял группу компаний. Агентство указывает, что Hyundai Group участвовала в туристическом проекте в горах Кымгансан. Помощники председателя передали необходимые документы южнокорейскому правительству на этой неделе, чтобы чиновники связались с Комитетом КНДР за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Туристическая зона в горах Кымгансан была запущена в 1998 году и считалась одним из символов сближения двух государств Корейского полуострова. В 2008 году Сеул остановил поездки южнокорейских туристов туда после того, как солдат КНДР застрелил гражданку Республики Корея. В 2019 году лидер КНДР Ким Чен Ын приказал снести "невзрачно выглядящие" здания, построенные южнокорейской стороной.