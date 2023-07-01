Лидер Компартии Франции считает, что полиция в стране утратила связь с народом

Как заявил Фабьен Руссель, проблемы на местах назревали в течение последних 20-30 лет

ПАРИЖ, 1 июля. /ТАСС/. Полиция утратила связь с населением Франции, в особенности с молодежью. Такое мнение высказал в субботу в эфире радиостанции France Info лидер Французской коммунистической партии Фабьен Руссель, комментируя волну беспорядков, охвативших республику после гибели 17-летнего водителя, отказавшегося подчиниться требованиям дорожного патруля.

"Необходимо восстановить доверие с населением, в особенности с молодежью", - сказал Руссель, добавив, что нынешняя ситуация "похожа на котел, который долго грелся и взорвался".

По словам лидера компартии, проблемы на местах назревали в течение последних 20-30 лет, "однако сменявшие друг друга правительства республики как будто не слышали мэров, которые просили о помощи".

При этом Руссель подчеркнул, что задача политиков - "призывать к спокойствию", а "не подкармливать чувство ненависти" и "раздувать пожар". Он также заявил, что "введение чрезвычайного положения во Франции было бы ошибкой".

В пятницу президент Франции Эмманюэль Макрон провел заседание межведомственного кризисного штаба. За несколько часов до совещания министр-делегат, отвечающий за города и жилищное строительство, Оливье Клейн заявил, что власти рассматривают все варианты реагирования на ситуацию, в том числе не исключена возможность введения чрезвычайного положения.

Число задержанных

В ночь на субботу французские власти использовали больше силы, чем в ночь на пятницу. В частности, к обеспечению безопасности на улицах были привлечены 45 тыс. сотрудников правоохранительных органов (в ночь на пятницу - 40 тыс. человек). Кроме того, власти решили использовать бронегруппу национальной жандармерии, состоящую из 18 бронетранспортеров.

К настоящему моменту известно, что за ночь было задержано 994 радикальных участника митинга (прошлой ночью - 875). В столкновениях с хулиганами пострадали 79 полицейских и жандармов (прошлой ночью - 249).

Кроме этого, за минувшую ночь было подожжено 1 350 автомобилей (в прошлую ночь - около 2 тыс.), ущерб причинен 234 зданиям (прошлой ночью около 500).

Наиболее крупные беспорядки в ночь на субботу происходили в Марселе, Лионе, Сен-Этьене, Тулузе, Бордо, а также в парижских пригородах, в частности в Сен-Дени.