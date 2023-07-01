Зеленский ввел санкции против более чем 190 физических и 290 юридических лиц

Под ограничительные меры подпали в том числе граждане РФ и российские компании

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций сроком на 10 лет в отношении 192 физических лиц, среди которых преобладают граждане России. Кроме того, под ограничительные меры подпало 291 юридическое лицо, в частности российские заводы и компании.

Указ, которым вводится в действие решение о санкциях Совета национальной безопасности и обороны Украины, опубликован на сайте главы государства. Рестрикции затрагивают в том числе руководителей предприятий авиастроительной отрасли и научно-технических организаций.

В список юридических лиц, помимо российских, также включены компании Белоруссии, Грузии и Казахстана.

Georgian Airways

Зеленский утвердил санкции в отношении грузинской авиакомпании Georgian Airways после возобновления полетов в Россию.

Также под санкции подпал председатель совета директоров авиакомпании Тамаз Гаиашвили сроком на 10 лет, следует из текста указа Зеленского.