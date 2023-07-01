Основатель Georgian Airways заявил, что его не интересуют санкции Зеленского

Президент Украины ранее утвердил санкции в отношении авиакомпании из-за возобновления полетов в Россию

ТБИЛИСИ, 1 июля. /ТАСС/. Основатель грузинской авиакомпании Georgian Airways Тамаз Гаиашвили заявил, что его не интересуют санкции, введенные президентом Украины Владимиром Зеленским против него и его предприятия.

Зеленский ранее в субботу утвердил санкции в отношении Georgian Airways из-за возобновления полетов в Россию. Также под ограничения Киева на 10 лет подпал и Гаиашвили.

"Меня вообще не интересует, кто там что вводит против меня. Вообще без комментариев оставлю эту тему", - сказал Гаиашвили корреспонденту ТАСС.