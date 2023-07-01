Национальные визы Литвы будут выдавать лишь внешние поставщики услуг департамента миграции

За получением такой визы могут обращаться, в частности, направляющиеся в республику по программам обмена студенты, преподаватели, спортсмены, журналисты

ВИЛЬНЮС, 1 июля. /ТАСС/. Литва изменила с 1 июля порядок выдачи национальных виз, они будут выдаваться лишь аккредитованными департаментом миграции внешними поставщиками услуг. Об этом миграционная служба сообщила на своем сайте.

"С сегодняшнего дня все просьбы о выдаче национальных виз оформляются через информационную систему департамента, это поручается аккредитованным внешним поставщикам услуг за рубежом", - говорится в сообщении.

За получением национальной визы могут обращаться направляющиеся в Литву по программам обмена студенты, преподаватели, ученые, которые по авторским договорам намерены участвовать в международных исследованиях, спортсмены, моряки, журналисты, предприниматели и другие лица.

До сих пор заявления на выдачу национальной визы принимались визовыми центрами на основе соглашений с дипломатическими, консульскими учреждениями и МИД Литвы.

Порядок выдачи шенгенских виз остался без изменений.