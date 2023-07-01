Орбан заявил, что наступают времена, когда останутся только сильные народы

По мнению премьер-министра Венгрии, слабые народы погибнут

БУДАПЕШТ, 1 июля. /ТАСС/. Весь мир проходит сейчас через трудные испытания, которые смогут пережить только сильные народы, а слабые погибнут. Такое мнение высказал в субботу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в Будапеште на церемонии открытия юридического факультета Национального университета государственной службы, где будут готовить сотрудников правоохранительных органов.

"Мы живем во времена, когда весь мир сотрясается до основания. Мы не являемся исключением, поскольку эпицентр землетрясения находится рядом с нами [на Украине]. По соседству с Венгрией идет война, а десятки и сотни тысяч мигрантов осаждают наши границы. Вот почему должны быть сильными наша страна, правительство, армия и правоохранительные органы. Наступают времена, когда слабые нации погибнут, а сильные выживут. Поэтому мы должны каждый день укреплять свои линии обороны и правоохранительные органы", - заявил глава правительства, выступление которого транслировал телеканал М1.

Обращаясь к 168 будущим первокурсникам, он призвал их "быть сильными, потому правосудие мало чего стоит без силы". Орбан также отметил, что количество преступлений в Венгрии неуклонно сокращается, сейчас она, "возможно, стала самой безопасной страной в Европе". "Мы гордимся этим", - сказал премьер.

Вместе с Орбаном на церемонии открытия юридического факультета университета госслужбы присутствовали министр внутренних дел Венгрии Шандор Пинтер и глава Минобороны Криштоф Салай-Бобровницки.