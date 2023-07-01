FAZ: проект рамочного соглашения западных стран с Киевом по защите Украины почти готов

В ближайшее время к обсуждению должны быть привлечены страны Группы семи и ЕС, сообщило издание

БЕРЛИН, 1 июля. /ТАСС/. США, Германия, Франция и Великобритания почти завершили работу над проектом рамочного соглашения с Киевом по обеспечению безопасности Украины. Об этом сообщила в субботу газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (F.A.S.) со ссылкой на собственные источники.

"Четверка" в составе США, Германии, Франции и Великобритании почти закончила работу над проектом запланированного рамочного соглашения. В ближайшее время к обсуждению должны быть привлечены страны Группы семи (G7) и ЕС, пишет издание. Как отметила газета, предполагается, что в рамках многостороннего договора все участники заключат с Киевом отдельные соглашения, в которых будет прописано, чем в будущем каждый из них может помочь Украине.

Как отмечается в материале, кто-то будет помогать оружием, кто-то - деньгами, кто-то - подготовкой солдат или помощью в расширении украинской оборонной промышленности. Договор должен стать "мостом" на пути Украины в НАТО. В Германии при этом хотят предложить "израильскую модель" обеспечения безопасности, но выступают против придания соглашению "юридически обязывающего" характера. В Берлине некоторые даже говорят не о "гарантиях", а об "обещаниях" безопасности, указала газета.

Как пишет F.A.S., советники президента Украины Владимира Зеленского ожидают, что гарантии будут предоставлены Киеву до следующего саммита НАТО в апреле 2024 года. В то же время для Киева "израильская модель" является "лишь планом Б". Как отмечается в статье, целью остается полноправное членство в альянсе. Так называемый план Ермака - Расмуссена (по имени главы офиса президента Украины Андрея Ермака и бывшего генерального секретаря НАТО (2009-2014) Андерса Фога Расмуссена) предусматривает, что до этого безопасность Украины будет обеспечена посредством многосторонней системы гарантий со стороны западных союзников.

По информации газеты, не исключается вариант, при которым статья 5 Устава НАТО (о коллективной обороне) в случае предоставления Украине членства в альянсе будет распространяться только на подконтрольную Киеву территорию с целью избежать прямого вооруженного конфликта с Россией. В то же время проблема заключается в том, что линия соприкосновения постоянно меняется, пишет Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Она указала на то, что в то время как группа стран, возглавляемых Великобританией, выступает за проработку плана по вступлению Украины в НАТО, такие государства, как Германия, США и Венгрия, пока колеблются и продолжают обсуждение соответствующей перспективы.