1 июля, 10:27,
обновлено 1 июля, 10:39
Военная операция на Украине

Премьер Испании пообещал Украине поддержку независимо от цены

Педро Санчес также объявил о выделении нового пакета помощи Киеву на €55 млн

МАДРИД, 1 июля. /ТАСС/. Глава правительства Испании Педро Санчес пообещал поддерживать Украину столько времени, сколько потребуется, независимо от цены, которую придется заплатить, и объявил о выделении нового пакета помощи Киеву на €55 млн. Соответствующее заявление он сделал в субботу, выступая перед Верховной радой.

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Премьер отправился в Киев в первый день испанского председательства в Совете ЕС. "Мы есть и будем с вами столько, сколько потребуется, - утверждает Санчес, чье выступление транслировала газета El Mundo. - Мы будем поддерживать Украину вне зависимости от цены".

По мнению главы испанского правительства, условия и сроки мирных переговоров может устанавливать только Украина.

"Другие страны и регионы предлагают мирные планы. Их участие высоко ценится, но, в то же время, мы не можем полностью принять их", - сказал он. Санчес также заверил, что Мадрид поддерживает создание Совета Украина - НАТО.

После выступления в Верховной раде испанский премьер должен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. 

Теги:
УкраинаИспанияСанчес, ПедроВоенная операция на Украине
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