1 июля, 10:57
Беспорядки во Франции

В коммуне на севере Франции вводят комендантский час для несовершеннолетних

При этом ограничения не коснутся несовершеннолетних, которые будут перемещаться в сопровождении взрослых, а также тех, кому нужна медицинская помощь

ТАСС, 1 июля. Коммуна Ватрело, расположенная на севере Франции, вводит комендантский час для несовершеннолетних. Об этом власти муниципалитета сообщили в Twitter в субботу.

Читайте также
Что известно о протестах во Франции

"Ватрело вводит комендантский час для несовершеннолетних с 22:00 до 05:00 постановлением мэра, которое вступает в силу с этой субботы, 1 июля", - говорится в сообщении. Отмечается, что ограничения не коснутся несовершеннолетних, которые будут перемещаться в сопровождении взрослых, а также тех, кому нужна медицинская помощь.

Телеканал BFM сообщил, что за минувшую ночь французские полицейские и жандармы задержали по меньшей мере 1 311 участников беспорядков по всей стране. 

Теги:
ФранцияБеспорядки во Франции
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация