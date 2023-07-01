В спецназе Судана заявили, что не осведомлены о возможном посредничестве РФ

Как сообщил советник главы спецназа Мухаммеда Хамдана Дагало, командование готово к любым переговорам для достижения нового перемирия с суданской армией и прекращения войны в стране

КАИР, 1 июля. /ТАСС/. Командование сил быстрого реагирования (спецназ) Судана не располагает официальной информацией о возможных инициативах по урегулированию конфликта в стране, которые исходили бы от России. Об этом заявил в субботу советник главы спецназа Мухаммеда Хамдана Дагало.

"Мы [силы быстрого реагирования] не осведомлены [официально] ни о какой инициативе или [возможном] посредничестве России, узнали об этом только из средств массовой информации", - приводит его слова телеканал Al-Hadath.

Советник отметил, что спецназ "готов к любым переговорам для достижения нового перемирия [с суданской армией] и прекращения войны в стране". Он добавил, что делегация сил быстрого реагирования все еще находится в саудовском городе Джидда, и выразил надежду, что консультации между представителями противоборствующих сторон в Судане "могут возобновиться после отмечания [мусульманского праздника жертвоприношения] Ид аль-Адха", которое в нынешнем году завершится 2 июля.

В пятницу заместитель председателя Суверенного совета Судана Малик Агар на пресс-конференции в Москве заявил, что Россия может внести большой вклад в дело урегулирования военного конфликта в арабской республике. Он также сообщил, что в ходе встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым он попросил "помощи России, участия России в прекращении суданской войны".

Ситуация в Судане обострилась из-за разногласий между командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом, который также руководит Суверенным советом, и Дагало. Основные противоречия между ними связаны с вопросами о сроках и методах формирования единых вооруженных сил, а также о том, кто должен стать главнокомандующим армией: профессиональный военный, за что выступает аль-Бурхан, или избранный гражданский президент, на чем настаивает Дагало. 15 апреля вспыхнули столкновения между двумя структурами. По данным Минздрава, с начала боев погибли более 3 тыс. человек, не менее 6 тыс. получили ранения.