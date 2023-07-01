Бжания пригласил Путина на празднование Дня Победы и независимости республики

В этом году в Абхазии отмечается 30-летие Победы в войне с Грузией и 15-летие признания независимости республики Россией

СУХУМ, 1 июля. /ТАСС/. Президент Абхазии Аслан Бжания в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным пригласил его на празднование Дня международного признания независимости республики, который отмечается 26 августа, а также Дня Победы и независимости Абхазии 30 сентября. Об этом сообщила пресс-служба Бжании в субботу.

"Аслан Бжания пригласил Владимира Путина посетить Абхазию для участия в мероприятиях, посвященных празднованию 15-летия со Дня международного признания независимости и 30-летию со Дня Победы и независимости Республики Абхазия", - говорится в распространенном сообщении.

По информации пресс-службы, в ходе телефонного разговора Бжания выразил поддержку действиям руководства России по установлению законности и конституционного порядка в стране.

"При обсуждении актуальных вопросов двустороннего сотрудничества главы государств отметили высокий уровень взаимодействия и подтвердили заинтересованность в его дальнейшем укреплении. Особое внимание уделено темам двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере и реализации инфраструктурных проектов", - добавляется в сообщении.

В этом году в Абхазии отмечается 30-летие Победы в войне с Грузией и 15-летие признания независимости республики Россией.