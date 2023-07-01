1 июля, 12:26,
обновлено 1 июля, 12:39
Военная операция на Украине

В Белом доме сообщили, что премьер Швеции обсудит в США вступление в НАТО

Также Ульф Кристерссон рассмотрит с американским президентом Джо Байденом конфликт на Украине и координацию политики в отношении КНР

ВАШИНГТОН, 1 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон посетит США 5 июля и обсудит с американским президентом Джо Байденом вступление Стокгольма в Североатлантический альянс, конфликт на Украине и координацию политики в отношении КНР. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

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"Президент Байден и премьер-министр Кристерссон обсудят укрепление нашего сотрудничества в сфере безопасности и вновь выразят уверенность в том, что Швеция должна вступить в НАТО как можно скорее" - сообщила она. Среди тем переговоров также помощь Киеву, "более тесная координация по вопросам, связанным с Китаем", борьба с изменениями климата и новейшие технологии.

"Я рад, что президент Байден приглашает на встречу перед саммитом НАТО в Вильнюсе на следующей неделе. В центре внимания визита будут вступление Швеции в НАТО, а также другие вопросы, которые объединяют наши две страны: переход к зеленой экономике, вопросы технологий, поддержка Украины и трансатлантическое сотрудничество в отношении Китая. Я с нетерпением жду встречи с президентом Байденом", - прокомментировал Кристерссон.

Швеция и Финляндия подали заявки на вхождение в состав Североатлантического альянса в мае 2022 года, однако процесс вступления заблокировала Турция, потребовав от них объявить террористическими курдские организации и выдать лиц, обвиняемых в терроризме или участии в попытке переворота в 2016 году.

28 июня прошлого года в Мадриде перед началом саммита НАТО прошли переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, президента Финляндии Саули Ниинистё, занимавшей тогда пост премьера Швеции Магдалены Андерссон и генсека альянса Йенса Столтенберга. Был подписан меморандум, который являлся своего рода дорожной картой и позволял Стокгольму и Хельсинки вступить в НАТО. Парламент Турции 31 марта одобрил протокол о вхождении Финляндии в НАТО, страна стала членом альянса 4 апреля.

  

Теги:
ШвецияУкраинаСШАКитайБайден, ДжоКристерссон, УльфВоенная операция на УкраинеЖан-Пьер, Карин
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