Макрон перенес госвизит в Германию из-за протестов во Франции

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер выразил сожаление в связи с решением французского лидера

БЕРЛИН, 1 июля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон перенес намеченный на 2-4 июля государственный визит в ФРГ в связи с протестами в его стране. Об этом сообщила в субботу канцелярия главы германского государства Франка-Вальтера Штайнмайера.

"Президент Франции Макрон созвонился сегодня с президентом Штайнмайером и проинформировал о ситуации в стране. Президент Макрон попросил перенести запланированный государственный визит в Германию", - говорится в сообщении для прессы. Как отмечается, Штайнмайер выразил сожаление в связи с решением Макрона, но заявил, что полностью понимает это в свете протестов.

"Визит должен быть осуществлен в самом скором времени", - отметили в канцелярии президента ФРГ. Там подчеркнули, что Штайнмайер "очень внимательно следит за развитием событий" во Франции. "Он надеется на то, что насилие на улицах [французских городов] будет прекращено как можно скорее и что снова будет восстановлен мир в обществе", - сообщили в канцелярии.

Макрон должен был посетить ФРГ по приглашению своего германского коллеги. Программа, по данным германской стороны, изначально включала в себя, помимо прочего, переговоры со Штайнмайером, канцлером Олафом Шольцем, прогулку по реке Шпрее на теплоходе, посещение площади Паризер-плац перед Бранденбургскими воротами, участие в дискуссии, посвященной развитию искусственного интеллекта, а также другие пункты. Это был бы первый государственный визит президента Франции в ФРГ за последние 23 года.