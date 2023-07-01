В Харьковской области сообщили о вывозе властями Украины имущества предприятий региона

Как отметил глава военно-гражданской администрации области Виталий Ганчев, жителей региона принуждают к эвакуации

ТАСС, 1 июля. Украинские власти вывозят имущество предприятий Харьковской области, жителей региона принуждают к эвакуации. Об этом сообщил ТАСС глава военно-гражданской администрации (ВГА) области Виталий Ганчев.

"Нам известно, что в Харькове и области сейчас проводятся определенные действия, о чем нам также сообщают и местные жители. Людей выселяют из домов, принуждают покинуть область, тем временем так называемые защитники вывозят предприятия и все, что находят в опустевших домах", - сказал он.

Месяц назад Ганчев сообщил ТАСС, что российские силы подошли вплотную к Купянску, где завязались позиционные бои.