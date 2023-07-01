Зеленский считает, что для приглашения Украины в НАТО есть все основания

По словам украинского президента, от саммита объединения в Вильнюсе нужен "очень четкий и понятный сигнал" о том, что страна может стать равноправным членом альянса после завершения боевых действий

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что есть все основания для приглашения страны в НАТО на саммите альянса в Вильнюсе 11-12 июля, и ждет четкого сигнала в этом контексте.

"Сегодня есть все основания для того, чтобы предоставить Украине приглашение к членству в НАТО", - сказал он на пресс-конференции по итогам встречи с главой правительства Испании Педро Санчесом в Киеве. По его словам, от саммита нужен "очень четкий и понятный сигнал" о том, что Украина может стать равноправным членом НАТО после завершения боевых действий. "Это и есть приглашение", - пояснил он.

На встрече Зеленский и Санчес приняли совместную декларацию из 10 пунктов. Один из них определяет, что Испания "поддерживает укрепление партнерства НАТО с Украиной, в частности путем создания Совета Украина - НАТО как площадки для дальнейшего усиления и расширения текущего сотрудничества". Украинский президент рассказал, что с членами альянса подписан уже 21 аналогичный документ.

Согласно декларации, Испания одобряет ключевые принципы "формулы мира" Зеленского и готова активно участвовать в восстановлении Украины. "Украина рассматривает Испанию и испанские компании в качестве основных партнеров в восстановлении, в частности в инфраструктуре, энергетике, транспорте, капитальных товарах, здравоохранении и цифровом секторе", - говорится в тексте документа, опубликованном пресс-службой президента Украины.

В преддверии саммита НАТО, который состоится 11-12 июля, Киев активизировал риторику о претензиях на вступление в альянс. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что принятие страны в организацию во время конфликта невозможно. По его словам, на саммите блока в Вильнюсе планируется подвести Киев ближе к альянсу, создать Совет Украина - НАТО и обеспечить многолетнюю программу военных поставок. В свою очередь Зеленский заявил, что отсутствие приглашения в НАТО демотивирует вооруженные силы страны. В офисе президента также указали, что Зеленский не поедет на саммит, если лидеры стран альянса "не проявят мужества" в вопросе членства Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что звучащие из Киева заявления о вступлении в НАТО говорят о нежелании и неспособности украинских властей решать конфликт за столом переговоров. Он подчеркивал, что Россия будет добиваться обеспечения собственной безопасности, это исключает расширение НАТО за счет вступления в нее Украины и приближение альянса к российским границам.