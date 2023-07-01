Глава Минюста Франции пригрозил тюрьмой родителям, чьи дети участвуют в беспорядках

Эрик Дюпон-Моретти отметил, что треть задержанных минувшей ночью - подростки

ПАРИЖ, 1 июля. /ТАСС/. Министр юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти предупредил французские семьи, что родители будут нести уголовную ответственность, если их несовершеннолетние дети участвовали в беспорядках. Об этом министр заявил в субботу в эфире телеканала LCI.

"Родители, которые не занимаются своими детьми и позволяют им оставаться на улице ночью и совершать правонарушения, могут быть приговорены к двум годам лишения свободы и штрафу в €30 тыс.", - напомнил Дюпон-Моретти. Он также отметил, что треть задержанных минувшей ночью во Франции за беспорядки - подростки в возрасте младше 18 лет.

Ранее глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что средний возраст задержанных в ночь на 30 июня составляет 17 лет. В некоторых случаях полицейские задерживали участвовавших в погромах 13-летних подростков.

В ходе очередной волны беспорядков, произошедших в стране в ночь на 1 июля, было задержано более 1,3 тыс. человек. Ранения получили 79 сотрудников правоохранительных органов. Для обеспечения порядка власти используют легкую бронетехнику и вертолеты.