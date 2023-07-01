Кулеба призвал власти ФРГ не повторять "ошибку" Меркель в вопросе членства Украины в НАТО

Глава украинского МИД назвал членство страны в альянсе "путем к миру"

БЕРЛИН, 1 июля. /ТАСС/. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал правительство Германии не противиться вступлению его страны в НАТО, как это, по его словам, делала бывший канцлер Ангела Меркель.

"Мой сигнал прост: не повторяйте ошибку, которую допустила в 2008 году в Бухаресте канцлер Меркель, когда выступила против любого прогресса в вопросе членства Украины в НАТО", - заявил Кулеба в опубликованном в субботу интервью газете Welt am Sonntag. По его версии, действия Меркель, в частности, способствовали воссоединению Крыма с Россией. Как утверждал украинский министр, ошибкой лидеров государств НАТО является то, что они считают членство Украины в альянсе "путем к новой войне". "В действительности это путь к миру", - полагает он.

Кулеба выразил надежду на то, что западные страны предоставят Киеву боевые самолеты. "Но мы должны быть реалистами: поставки F-16 или других западных самолетов требуют времени. Нужно подготовить летчиков и техников, инфраструктуру и решить определенное количество правовых проблем со стороны государств, которые хотят их поставить. Хорошая новость заключается в том, что все эти работы уже ведутся. Я не сомневаюсь, что западные самолеты будут сражаться в воздушном пространстве Украины", - сказал он.

Глава МИД также признал наличие проблем при контрнаступлении Вооруженных сил Украины, что связал в том числе с превосходством России в воздухе. "Нашим войскам на земле не хватает средств противовоздушной обороны", - отметил он, назвав среди других серьезных трудностей заминированные территории и хорошо укрепленные позиции российских сил. "Посредством широкого применения вертолетов и самолетов им удалось нанести удар по нашим силам, идущим в контрнаступление", - заявил Кулеба. "Самое важное состоит в том, что мы, несмотря на все, продвигаемся вперед", - утверждал, тем не менее, он.

Дискуссия по вопросу вступления Украины в НАТО

В преддверии саммита НАТО, который пройдет 11-12 июля, Киев активизировал риторику, связанную с претензиями на вступление в альянс. Кулеба ежедневно рассказывает о телефонных разговорах с коллегами из входящих в блок стран. Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Киев рассчитывает на этом саммите получить приглашение вступить в организацию по упрощенной процедуре.

При этом ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что прием Украины в альянс во время боевых действий невозможен, а страны-члены и Киев это понимают. По его словам, на саммите в Вильнюсе планируется "подвести Украину ближе к альянсу", создать Совет Украина - НАТО и обеспечить многолетнюю программу военных поставок Киеву.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что звучащие из Киева заявления о вступлении в альянс говорят о нежелании и неспособности украинских властей урегулировать конфликт за столом переговоров. Он подчеркивал, что Россия будет добиваться обеспечения собственной безопасности, а это исключает возможность расширения НАТО за счет вступления в нее Украины и приближение альянса к российским границам.