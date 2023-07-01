Будущий посол ФРГ в России считает, что шансов на дипломатическое решение по Украине мало

При этом Александер Ламбсдорф заявил, что в его задачи будет входить не только дискуссия об Украине

БЕРЛИН, 1 июля. /ТАСС/. Будущий посол Германии в Москве Александер Ламбсдорф считает, что сейчас существует мало возможностей для урегулирования конфликта на Украине дипломатическим путем. Такое мнение он высказал в опубликованном в субботу интервью газете Welt am Sonntag.

"В настоящий момент обе воюющие стороны, Украина и Россия, ищут преимущества на поле боя. До тех пор, пока это так, дипломатия отходит на задний план", - сказал дипломат. По его словам, следует также прояснить, что в данном случае означает "дипломатия". "Некоторые используют слово "дипломатия", а на самом деле предполагают капитуляцию Украины. Мы как ФРГ, как часть ЕС и НАТО приняли ясное решение помогать стране, на которую напали", - утверждал Ламбсдорф. Будущий посол заявил, что якобы намерен это "дипломатично, но четко доносить" своим коллегам в Москве.

Ламбсдорф считает, что его задачей будет не только дискуссия об Украине. "Россия как постоянный член Совета Безопасности ООН является очень активной страной", - отметил он. Как утверждает будущий посол, Москва якобы пытается везде оказывать влияние - "в Сирии, Африке, например, в Мали, в Центральной Азии, но также и в Турции, являющейся членом НАТО". По его мнению, Германия должна реагировать на это.

21 июня в МИД РФ сообщили, что российская сторона выдала Ламбсдорфу предварительное согласие на прием, в ближайшее время он получит визу и сможет приступить к обязанностям. Ламбсдорф сменит на должности посла Гезу Андреаса фон Гайра, который представляет в России Германию с сентября 2019 года. В МИД ФРГ уточнили, что, как планируется, 56-летний Ламбсдорф отправится в Москву "этим летом".

Ламбсдорф считается ведущим экспертом в области внешней политики в Свободной демократической партии (СвДП) Германии. Известен своей резкой критикой РФ. В частности, представитель СвДП высказывался о важности сохранения "единства Запада" в вопросах поддержки Украины. По его мнению, представителям западных стран следует не допускать "усиления Россией давления на своих соседей".