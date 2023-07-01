В УПЦ заявили, что украинские чиновники сами признают незаконность действий против церкви

В информационно-просветительском отделе Украинской православной церкви указали на слова председателя горсовета Красилова Нилы Островской, которая ранее заявила, что власти города "в какой-то степени перешагнули свои полномочия", запретив УПЦ "на территории общины"

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Отдельные украинские чиновники сами признают незаконность действий против канонической церкви, когда поддерживают захваты храмов раскольниками. Об этом, комментируя слова председателя горсовета Красилова Хмельницкой области Нилы Островской, заявили в информационно-просветительском отделе Украинской православной церкви (УПЦ).

Речь идет о ее интервью украинскому телеканалу "Эспрессо". "Мы в какой-то степени перешагнули свои полномочия. На уровне государства эта церковь не запрещена, а мы запретили на территории общины", - сказала чиновница по поводу попыток перевода Воскресенского храма Красилова под юрисдикцию раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). Ранее депутаты местного горсовета вопреки законодательству расторгли договор о пользовании земельным участком под храмом с общиной УПЦ. Позже представители ПЦУ и властей попытались вытеснить прихожан из церкви и сменить замки, но верующие дали им отпор.

"В своем интервью каналу "Эспрессо" председатель городского совета Красилова Нила Островская призналась, что действия местных властей по запрету УПЦ носят откровенно незаконный характер", - прокомментировали ее высказывания в УПЦ.

На Украине поставлена задача полностью запретить деятельность канонической УПЦ, соответствующий законопроект по поручению президента страны Владимира Зеленского подготовлен правительством и внесен в парламент. Против священнослужителей УПЦ выдвигают обвинения в госизмене, вводят санкции, 13 иерархов лишены гражданства страны. Раскольники захватывают храмы канонической церкви, проводят собрания, на которых принимают решения о переподчинении религиозных общин. Местные власти лишают УПЦ права аренды земли под храмами. Как сообщал 9 июня адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах УПЦ, более 100 общин канонической церкви незаконно переведены в юрисдикцию ПЦУ. Власти разорвали с УПЦ договор аренды Киево-Печерской лавры и требуют от монахов покинуть обитель.