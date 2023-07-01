Австрия намерена присоединиться к общеевропейской системе ПВО European Sky Shield

По словам австрийского канцлера Карла Нехаммера, республика должна принять меры, чтобы защитить себя от "ракет и дронов"

ВЕНА, 1 июля. /ТАСС/. Австрия намерена присоединиться к единой европейской системе противовоздушной и противоракетной обороны European Sky Shield, такой шаг не противоречит нейтральному статусу страны. Об этом заявил в субботу канцлер республики Карл Нехаммер.

"Sky Shield обеспечивает необходимую защиту воздушного пространства, которая позволит своевременно и эффективно устранять угрозы. Сейчас идут переговоры о том, как Австрия могла бы принять участие. Нейтралитет Австрии по-прежнему непоколебим", - написал политик в Twitter.

Он отметил, что страна должна принять меры, чтобы защитить себя от "ракет и дронов". Как утверждает канцлер, с началом спецоперации РФ на Украине в мире появилось больше угроз.

Министр обороны Австрии Клаудиа Таннер назвала решение "вехой в истории оборонной политики". По ее словам, сейчас идут обсуждения, как именно могло бы выглядеть участие республики в инициативе. По данным Австрийского агентства печати, Таннер планирует встретиться с немецким министром обороны Борисом Писториусом 7 июля в Берне. На встрече министр намерена подписать соглашение о намерениях по участию в инициативе.

В 2022 году Германия выдвинула инициативу European Sky Shield, которая призвана создать единую европейскую систему противоракетной и противовоздушной обороны, а также обеспечить общие закупки систем ПРО и ПВО малого, среднего и дальнего радиусов действия.

Каждая из стран, присоединившихся к инициативе, сама решает, какие системы ей следует закупать. Считалось, что в первую очередь это стимулирует инвестиции в местные компании - производители оборонительных систем. Однако, вопреки ожиданиям французских промышленников, Германия заявила, что планирует отдать предпочтение ракетам средней дальности Iris-T собственного производства, американским ракетам большой дальности Patriot и сверхдальним израильским Arrow-3. Инициативу European Sky Shield во главе с Германией поддержали 17 европейских стран, однако Франция, Италия и Польша отказались.