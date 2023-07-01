Зеленский: Украина готова к урегулированию конфликта в случае выхода на границы 1991 года

Так украинский президент ответил на вопрос о том, готов ли будет Киев к дипломатическому урегулированию, если ВСУ выйдут на позиции, которые они занимали до начала СВО

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Власти Киева будут готовы к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, если украинские войска выйдут на границы, которые они считают международно признанными, то есть включающие Крым, Донбасс, Запорожскую и Херсонскую область. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на совместной пресс-конференции с прибывшим в Киев премьер-министром Испании Педро Санчесом, отвечая на вопрос о том, готова ли будет Украина к дипломатическому урегулированию, если ее войска выйдут на позиции, которые они занимали до начала специальной военной операции России.

"Готовы ли мы к дипломатическому регулированию и к какому дипломатическому регулированию мы готовы, если мы будем на границах 24 февраля?" - повторил Зеленский вопрос журналиста на пресс-конференции, запись которой была размещена в его Telegram-канале. "Это не наши границы были 24 февраля, там была контактная линия между нами и оккупантами, - заявил он. "И поэтому мы еще раз подчеркиваем - Украина будет готова к тому или иному формату дипломатии, когда мы будем действительно на наших границах, на наших реальных границах согласно международному праву", - заявил Зеленский.

Газета The Washington Post сообщила ранее со ссылкой на источники, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс во время непубличной поездки на Украину в июне обсуждал планы Киева по возвращению территорий и проведению переговоров с Москвой до конца 2023 года. Украинские власти выразили Бернсу "твердую уверенность в том, что к осени они намерены вернуть значительную территорию, перебросить артиллерию и ракетные системы к пограничной линии контролируемого Россией Крыма, продвинуться дальше в Восточную Украину, а затем начать переговоры с Москвой", утверждает издание.

Выступая в середине ноября 2022 года по видеосвязи перед участниками саммита Группы двадцати, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов. Среди них значатся обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех" и восстановление территориальной целостности Украины. Зеленский при этом неоднократно заявлял, что украинские власти хотели бы восстановить контроль над всеми территориями, находившимися в составе Украины в 1991 году, перед образованием независимого государства, включая Крым. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что так называемый мирный план Зеленского является очередной методичкой США по разжиганию конфликта в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что заявления Зеленского о мирном урегулировании делаются без учета существующих реалий.