AFP: новая дата государственного визита Макрона в Германию пока не названа

Об отмене визита "в связи с сложившейся ситуацией во Франции" ранее сообщила канцелярия президента ФРГ

ПАРИЖ, 1 июля. /ТАСС/. Елисейский дворец не называет новой даты государственного визита президента Франции Эмманюэля Макрона в Германию, который должен был состояться 2-4 июля, но был отменен из-за беспорядков в ряде французских регионов. Об этом сообщило в субботу Agence France Presse (AFP).

Об отмене визита "в связи с сложившейся ситуацией во Франции" ранее сообщила канцелярия президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

Как подтвердили AFP в Елисейском дворце, с учетом внутренней ситуации "президент сообщил своему германскому коллеге, что хотел бы оставаться во Франции в ближайшие дни". "На этой стадии новая дата визита еще не определена", - указали в окружении французского лидера.

С французской стороны подчеркивают, что государственные деятели "регулярно встречаются и этот весьма протокольный по своему характеру визит был в большой мере формой отметить франко-германскую дружбу нежели встречей, посвященной решению политических вопросов", отметило агентство.

Тем не менее о символическом значении визита говорит тот факт, что он должен был стать первым с 2000 года государственным визитом французского президента в Германию. Своей торжественностью он был призван укрепить франко-германский тандем после многочисленных размолвок последнего времени. Как указывает агентство, трения касались, в частности, атомной энергетики, углеродных выбросов, отношений с Вашингтоном и концепции европейской обороны.

Агентство также считает, что за год до начала Олимпийских игр кадры уличного насилия нанесли серьезный удар по репутации Франции, отягощенной сейчас переносом государственного визита. Кроме того, в конце марта решение отложить визит во Францию принял британский король Карл III на фоне инцидентов, связанных с социальными протестами против пенсионной реформы, предложенной Макроном. Визит Карла III, по данным AFP, может быть перенесен на октябрь.