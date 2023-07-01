Порядок во Франции в ночь на 2 июля будут обеспечивать 45 тыс. полицейских

По словам главы МВД Жеральда Дарманена, власти привлекут в том числе вертолеты, а в Марселе и Лионе сформируют по пять мобильных групп из бойцов спецназа

ПАРИЖ, 1 июля. /ТАСС/. Около 45 тыс. полицейских и жандармов мобилизованы для патрулирования в ночь на воскресенье в связи с беспорядками, охватившими Францию после гибели 17-летнего водителя в парижском пригороде Нантер, отказавшегося выполнить требования полиции. Об этом сообщил в субботу министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в эфире телеканала BFM.

"По всей стране мобилизовано 45 тыс. жандармов, будут привлечены все средства жандармерии, в том числе вертолеты", - сказал Дарманен. В ночь на 1 июля в подавлении беспорядков участвовало такое количество правоохранителей.

По словам Дарманена, в Марселе и Лионе, где минувшей ночью произошли наиболее крупные беспорядки, будет сформировано по пять мобильных групп, включающих бойцов спецназа полиции и жандармерии.