1 июля, 18:21
Беспорядки во Франции

Порядок во Франции в ночь на 2 июля будут обеспечивать 45 тыс. полицейских

По словам главы МВД Жеральда Дарманена, власти привлекут в том числе вертолеты, а в Марселе и Лионе сформируют по пять мобильных групп из бойцов спецназа

ПАРИЖ, 1 июля. /ТАСС/. Около 45 тыс. полицейских и жандармов мобилизованы для патрулирования в ночь на воскресенье в связи с беспорядками, охватившими Францию после гибели 17-летнего водителя в парижском пригороде Нантер, отказавшегося выполнить требования полиции. Об этом сообщил в субботу министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в эфире телеканала BFM.

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"По всей стране мобилизовано 45 тыс. жандармов, будут привлечены все средства жандармерии, в том числе вертолеты", - сказал Дарманен. В ночь на 1 июля в подавлении беспорядков участвовало такое количество правоохранителей.

По словам Дарманена, в Марселе и Лионе, где минувшей ночью произошли наиболее крупные беспорядки, будет сформировано по пять мобильных групп, включающих бойцов спецназа полиции и жандармерии. 

Теги:
ФранцияБеспорядки во Франции
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