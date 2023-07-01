Спикер парламента Грузии назвал несправедливыми санкции Украины против Georgian Airways

Шалва Папуашвили указал на "ту солидарность, которую Тбилиси проявляет по отношению к Киеву"

ТБИЛИСИ, 1 июля. /ТАСС/. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал несправедливыми санкции, введенные президентом Украины Владимиром Зеленским против грузинской авиакомпании Georgian Airways.

"Это не первое тяжелое и несправедливое решение в отношении грузинского народа на фоне той солидарности, которую мы проявляем по отношению к Украине", - сказал Папуашвили журналистам.

Зеленский ранее утвердил санкции в отношении Georgian Airways из-за возобновления полетов в Россию. Также под ограничения Киева на 10 лет попал и основатель авиакомпании Тамаз Гаиашвили.

Президент России Владимир Путин 10 мая подписал указ об отмене визового режима для граждан Грузии с 15 мая. Другим указом он отменил действовавший с 2019 года запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию. Российская авиакомпания "Азимут" приступила к выполнению полетов с 19 мая, а 20 мая первый рейс выполнила Georgian Airways.