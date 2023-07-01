Трамп намерен добиться ухода Китая с Кубы, если станет президентом

По словам бывшего американского президента, КНР якобы создает в республике военные объекты

НЬЮ-ЙОРК, 1 июля. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп утверждает, что вынудит Китай уйти с Кубы, где тот якобы создает военные объекты, как только снова станет американским лидером.

"Теперь Джо (президент США Джо Байден - прим. ТАСС) дает Китаю "зеленый свет" для того, чтобы они открыли - даже сложно в это поверить - военные объекты на Кубе, всего в 90 милях от нашего берега. Я закончу с этим, как только стану президентом. Китай уйдет", - заявил Трамп в субботу на митинге перед своими сторонниками в Южной Каролине.

Газета The Wall Street Journal в июне со ссылкой на источники заявила, что Пекин якобы близок к заключению соглашения с Гаваной о строительстве военного тренировочного лагеря, а это может привести к постоянному размещению китайских войск на острове.

24 июня председатели комитетов по иностранным делам Палаты представителей и Сената Конгресса США Майкл Маккол и Роберт Менендес призвали американского госсекретаря Энтони Блинкена и директора ЦРУ Уильяма Бернса провести закрытый брифинг и ответить на вопросы членов комитетов о базе на Кубе, которую КНР якобы использует для ведения радиоэлектронной разведки в отношении Соединенных Штатов.

12 июня официальный представитель МИД Китая назвал информацию о базе на Кубе ложной.