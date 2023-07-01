Трамп раскритиковал Байдена за то, что тот перепутал Украину с Ираком

По словам экс-президента США, нынешний американский лидер поставил человечество "на край третьей мировой войны"

НЬЮ-ЙОРК, 1 июля. /ТАСС/. Бывший президент США республиканец Дональд Трамп считает, что нынешний глава Белого дома демократ Джо Байден не соответствует мировым лидерам. Трамп, выступая в субботу перед сторонниками в штате Южная Карлина, подверг Байдена критике за то, что тот перепутал Украину с Ираком.

"Джо Байден поставил нас на край третьей мировой войны, поскольку он совершенно не знает, что делать", - сказал он.

"Если вы посмотрите на мировых лидеров, тех, кто на вершине игры, <...> но у нас есть кое-кто, кто совсем не такой. <...> "Россия проигрывает войну в Ираке", - отметил Трамп, пародируя слова Байдена. - Вы можете случайно допустить ошибки, даже [сенатор] Линдси Грэм это делал, <...> но вы не можете называть Украину Ираком".

Байден ранее перепутал Украину с Ираком, комментируя ситуацию в России. Он беседовал с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в Чикаго. Президент США утверждал, что Россия "очевидно проигрывает войну в Ираке".

Байден уже не первый раз допускает похожую оговорку. Так, в ноябре 2022 года, выступая в штате Флорида, он перепутал Украину с Ираком, говоря о мировой инфляции. Однако после этого он сразу исправился. Через несколько дней глава государства, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме о возможности урегулирования украинского кризиса путем переговоров, перепутал Херсон с иракской Эль-Фаллуджей.