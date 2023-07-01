МИД Венесуэлы отверг попытки США вмешиваться в выборы 2024 года

Госдеп ранее раскритиковал решение Каракаса поразить в политических правах Марию Корину Мачадо, которая является одним из ведущих кандидатов от оппозиции

КАРАКАС, 1 июля. /ТАСС/. Правительство Венесуэлы решительно отвергает попытки США вмешаться в избирательный процесс президентских выборов 2024 года. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении министерства иностранных дел южноамериканской страны.

Ранее Государственный департамент раскритиковал решение венесуэльских властей поразить в политических правах сроком на 15 лет Марию Корину Мачадо, которая является одним из ведущих кандидатов от оппозиции на предстоящих президентских выборах и не сможет принять в них участие.

"Правительство Боливарианской Республики Венесуэла решительно отвергает новую попытку вмешательства во внутренние дела со стороны правительства Соединенных Штатов, которые претендуют устанавливать свои нормы в отношении различных аспектов будущего электорального процесса 2024 года", - говорится в заявлении МИД Венесуэлы.

"США не имеют ни морали, ни права высказываться о политических процессах, происходящих в нашей стране, которая твердо демонстрирует свой суверенитет и независимость", - отмечает внешнеполитическое ведомство. В заявлении МИД подчеркивается, что "шантаж и угрозы незаконных односторонних ограничительных мер не повлияют на народ, который принял окончательное решение быть свободным".