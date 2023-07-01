Будущий посол Германии в России рассчитывает на профессиональный диалог с Москвой

Александер Ламбсдорф назвал четкий анализ событий и процессов со стороны дипломатов условием для проведения эффективной внешней политики

БЕРЛИН, 1 июля. /ТАСС/. Будущий посол Германии в Москве Александер Ламбсдорф заявил, что рассчитывает на профессиональный диалог с представителями российского правительства.

"Я рассчитываю на то, что и в сложные времена возможен профессиональный диалог с представителями российского правительства", - сказал дипломат в опубликованном в субботу интервью газете Welt am Sonntag. "Когда министр [иностранных дел ФРГ Анналена Бербок] спросила меня, хочу ли я это делать, я попросил сначала дать время подумать, поскольку это действительно сложный и полный вызовов пост", - добавил Ламбсдорф.

"Многие думают, что в нынешней ситуации вообще нельзя ничего сделать. Но подумайте о послах, которые были в Москве во время холодной войны. Это тоже было нелегко, но, несмотря на это, в Германии никому не пришла в голову идея сказать: "Нам не нужен хороший анализ российской политики", - отметил он. "Это касается не только двусторонних германо-российских отношений", - добавил будущий посол. По его мнению, условием для проведения эффективной внешней политики является четкий анализ событий и процессов со стороны дипломатов.

Отвечая на вопрос, могут ли они предсказать такие события, как попытка мятежа в РФ, Ламбсдорф сказал, что "в идеальном случае да", хотя, с его точки зрения, это и сложно.

21 июня в МИД РФ сообщили, что российская сторона выдала Ламбсдорфу предварительное согласие на прием, в ближайшее время он получит визу и сможет приступить к обязанностям. Ламбсдорф сменит на должности посла Гезу Андреаса фон Гайра, который представляет в России Германию с сентября 2019 года. В МИД ФРГ уточнили, что, как планируется, 56-летний Ламбсдорф отправится в Москву "этим летом".

Ламбсдорф считается ведущим экспертом в области внешней политики в Свободной демократической партии (СвДП) Германии. Известен своей резкой критикой РФ. В частности, представитель СвДП высказывался о важности сохранения "единства Запада" в вопросах поддержки Украины. По его мнению, представителям западных стран следует не допускать "усиления Россией давления на своих соседей".