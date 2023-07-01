Зеленский назвал позорным решение украинского регулятора о повышении тарифов на воду

Президент Украины пообещал, что правительство подготовит "ответное решение" по этому вопросу

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский назвал позорным решение регулятора о повышении тарифов на воду и пообещал, что правительство подготовит "ответное решение" по этому вопросу.

"Сегодня появилось сообщение от Нацкомиссии по энергетике и коммунальным услугам о повышении тарифов на воду. Мягко говоря, позорное решение. Непрофессиональное", - заявил Зеленский в вечернем видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале. Зеленский заявил, что повышение тарифа на воду не было согласовано с правительством и что украинские власти "не будут спокойно воспринимать такие решения". "Правительству поручено представить ответное решение. И оно будет", - добавил он.

Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что не согласен с распоряжением регулятора повысить тарифы на воду на треть с 1 августа и поручил правительству обсудить с регулирующим органом пересмотр этой меры. Несогласие с решением регулятора о повышении тарифов на воду высказал также министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ) 29 июня решила повысить тарифы на воду для 33 предприятий-водоканалов, представляющих большую часть территории страны. Средний показатель повышения тарифов составляет 32%, они будут повышаться в два этапа - с 1 июля и с 1 сентября. По подсчетам НКРЭКУ, для средней украинской семьи рост месячной платы за воду составит около 60 гривен ($1,61). Регулятор отметил, что на повышение тарифов повлияли увеличение стоимости электроэнергии, реагентов, изменение оплаты труда и актуализация расходов для выполнения обязательств по кредитным соглашениям с международными финансовыми организациями.