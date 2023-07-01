Будущий посол ФРГ в Москве: центральный конфликт XXI века развернется между США и Китаем

Александер Ламбсдорф подчеркнул "важность трансатлантического сотрудничества" и призвал европейцев "сплотиться и занять сторону их демократического партнера"

БЕРЛИН, 1 июля. /ТАСС/. Будущий посол Германии в Москве Александер Ламбсдорф (Свободная демократическая партия) считает, что центральный конфликт XXI века развернется между США и Китаем.

"Нам, немцам, должно быть ясно, что мы в глобальном сравнении не являемся мелким игроком, но и не супердержава. Центральный конфликт XXI века будет разворачиваться между США и Китаем. Здесь мы должны знать, на какой стороне находимся", - сказал дипломат в опубликованном в субботу интервью газете Welt am Sonntag.

"Нам как европейцам нужно будет сплотиться и занять сторону нашего демократического партнера. Защита свободы для меня как либерала имеет центральное значение. В нынешней военной обстановке мы видим, как важно трансатлантическое сотрудничество", - заявил он.

Ламбсдорф полагает, что в некоторых критически важных сферах Германия "отчасти слишком зависит" от Китая, почти вплоть до того, что у Пекина есть возможности для ее шантажа. "Это касается как закупки сырья и начальных продуктов, так и сбыта продукции некоторых фирм", - уточнил он. Дипломат отметил, что никто не собирается заставлять германские компании сворачивать бизнес в Китае, но, по его словам, они должны осознавать, что в случае крупного конфликта между США и КНР китайский рынок может для них закрыться и само их существование может оказаться под угрозой.

21 июня в МИД РФ сообщили, что российская сторона выдала Ламбсдорфу предварительное согласие на прием, в ближайшее время он получит визу и сможет приступить к обязанностям. Ламбсдорф сменит на должности посла Гезу Андреаса фон Гайра, который представляет Германию в РФ с сентября 2019 года. В МИД ФРГ уточнили, что, как планируется, 56-летний Ламбсдорф отправится в Москву "этим летом".

14 июня власти ФРГ приняли Стратегию национальной безопасности, в которой Китай называется "партнером, конкурентом и системным соперником". В ней отмечается, что без Пекина нельзя урегулировать многие глобальные кризисы, но одновременно с этим утверждается, что "Китай различными способами пытается изменить существующий основанный на правилах международный порядок", а также "снова и снова действует вразрез с интересами и ценностями" ФРГ.