Экс-конгрессвумен обвинила Байдена в приближении ядерной войны

Тулси Габбард отметила, что администрация действующего президента США не осознает возможных последствий дальнейшей эскалации конфликта на Украине

ВАШИНГТОН, 2 июля. /ТАСС/. Бывший член Палаты представителей Конгресса Тулси Габбард, которая претендовала на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии на выборах 2020 года, считает, что американская администрация не осознает рисков дальнейшей эскалации конфликта на Украине и уже подвела мир к порогу ядерной войны. Видеозапись с таким обращением Габбард была опубликована на YouTube.

"Действия и политика президента [США Джо] Байдена поставили нас на грань ядерной войны. Это экзистенциальная угроза не только для нас, но и для всего мира. Эта прокси-война, которая ведется против России за счет жизней населения Украины, продолжает обостряться. Мы слышим разговоры о том, что страны НАТО хотят направить войска на Украину, что только повысит риск прямого столкновения Соединенных Штатов, стран НАТО и России, обладающей самым мощным ядерным вооружением в мире", - сказала она.

Бывшая конгрессвумен считает, что Вашингтон не видит разницы между ядерной войной и конфликтом с применением конвенционального оружия.

"Президент Байден, члены его администрации или так называемые эксперты на телевидении говорят о третьей мировой, о ядерной войне так, как если бы это была просто очередная война, просто очередной конфликт. <...> Мы сделаем это, они сделают то, бла-бла-бла, и потом мы выиграли", - так, по мнению Габбард, рассуждает руководство Соединенных Штатов.

Ранее бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что Байден не соответствует мировым лидерам и поставил США на край третьей мировой войны, "поскольку он совершенно не знает, что делать".