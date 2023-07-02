1 июля, 21:27
Беспорядки во Франции

Глава компартии Франции предложил отключить соцсети на время беспорядков в стране

По мнению Фабьена Русселя, нужно изучить роль социальных сетей в беспорядках, которые происходят в стране

ТАСС, 2 июля. Лидер Коммунистической партии Франции, имеющей 22 места в Национальном Собрании, Фабьен Руссель в субботу в интервью радиостанции France Info заявил о необходимости отключить социальные сети в стране на время беспорядков.

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"Нам необходимо будет изучить роль социальных сетей. Когда мы, наконец, рассмотрим роль тех, кто прямо сейчас зарабатывает деньги на ажиотаже вокруг сцен грабежей и тому подобного? В какой-то момент придется сказать "куик" (воспроизводя жест и звук, имитирующий отрезание чего-либо - прим. ТАСС), придется отрезать их (отключить соцсети - прим. ТАСС), когда в стране жарко. Я предпочитаю введение чрезвычайного положения в отношении социальных сетей, а не населения", - сказал политик в эфире.

В ходе очередной волны беспорядков, прокатившихся по стране в ночь на субботу, было задержано более 1,3 тыс. человек. Ранения получили 79 сотрудников правоохранительных органов. Для обеспечения порядка власти используют легкую бронетехнику и вертолеты. 

Теги:
ФранцияБеспорядки во Франции
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