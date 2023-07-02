В Париже задержали 80 участников беспорядков

Еще 55 человек были задержаны в Марселе

ПАРИЖ, 2 июля. /ТАСС/. Парижская полиция задержала в ночь на воскресенье 80 участников массовых беспорядков, охвативших Францию после того, как 27 июня в столичном пригороде Нантер полицейские застрелили 17-летнего водителя, отказавшегося подчиниться их требованиям. Об этом сообщил телеканал BFM.

Отмечается, что в Марселе задержаны 55 человек, в Ницце - 32.

Ранее министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что в ночь на воскресенье в стране будут дежурить 45 тыс. полицейских и жандармов, как и в предыдущую ночь. При этом особое внимание будет уделено Марселю и Лиону, где минувшей ночью произошли самые крупные беспорядки.