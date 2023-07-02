WT: США нарушают конституцию, вмешиваясь в конфликт на Украине

Обозреватель газеты Эндрю Наполитано утверждает, что американские солдаты принимают участие в конфликте, хотя для этого нет законных оснований

ВАШИНГТОН, 2 июля. /ТАСС/. Вмешиваясь в конфликт на Украине, президент США Джо Байден нарушает американскую конституцию. Такое мнение выразил в среду обозреватель газеты The Washington Times Эндрю Наполитано.

"Конгресс не мог на законных основаниях объявить войну России, поскольку для этого нет повода с военной точки зрения. Россия не представляет угрозы для американской национальной безопасности. Более того, у США нет договора с Украиной, который требовал бы предоставления американской военной защиты", - пишет он, напоминая, что по конституции только Конгресс может объявить войну.

Наполитано подчеркивает, что Конгресс не объявлял России войну и не разрешал направлять для участия в конфликте американских солдат. Законодатели одобрили лишь поставки вооружений и финансовых средств и выделили Байдену $113 млрд. Но американский лидер отправляет на Украину и войска, указывает обозреватель. Он объясняет, что точное количество солдат США, которые находятся на Украине, неизвестно, так как "они не носят форму и их местоположение засекречено". Наполитано убежден, что они участвуют в боевых действиях, поскольку обслуживание и эксплуатация большей части техники, поставленной Вашингтоном Киеву требует знаний и навыков, которыми обладают американцы.

"Соблюдает ли Конгресс конституцию? Соблюдает ли ее президент? Ответы очевидны. Мы передали Конституцию на хранение в руки бесчестных политических интриганов, которые не обращают на нее внимания", - заключил Наполитано.