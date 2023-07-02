1 июля, 23:58
Военная операция на Украине

Советник главы МО Украины заявил, что Киев нуждается в средствах борьбы с БПЛА "Ланцет"

Антон Новодережкин/ ТАСС, архив
© Антон Новодережкин/ ТАСС, архив

По словам Юрия Сака, Украина обеспокоена появлением у российских военных таких беспилотников

ЛОНДОН, 2 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) остро нуждаются в западной технике, позволяющей бороться с российскими БПЛА "Ланцет". Об этом в интервью The Daily Telegraph, опубликованном в субботу, заявил советник министра обороны Украины Юрий Сак.

"Наша разведка сообщает, что в России начали вкладывать больше средств в производство этих беспилотников", - заявил изданию Сак, добавив, что это вызывает беспокойство у Киева, как вызывало бы и появление у РФ любых других средств, "способных повреждать технику или представляющих риск для военнослужащих" ВСУ. "Не будем хвалить русских, но это неплохое оружие", - отметил Сак, говоря о "Ланцетах".

Издание отмечает, что ВСУ сложно защитить западные танки и артиллерийские установки от маневренного и относительно дешевого беспилотника, который способен выводить из строя намного более сложную и дорогостоящую технику противника.

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По словам Сака, помочь Украине решить проблему могла бы Германия, поставив Киеву зенитные самоходные установки Gepard. Советник министра отметил, что Gepard высокомобильны и оснащены хорошими радарами, которые могут быть интегрированы в систему ПВО. На этой неделе Берлин пообещал до конца года передать ВСУ 45 таких установок, однако, как пишет газета, Украина больше заинтересована в бронированных автомобилях Hawkei, которые ей ранее отказалась передавать Австралия, мотивировав это тем, что они не смогут помочь ВСУ в конфликте.

Сак добавил, что Киев продолжает добиваться передачи Украине машин Hawkei, на которые, как указывает газета, можно установить модули зенитного ракетного комплекса малой и средней дальности NASAMS. Помимо этого, Киев добивается от союзников поставок средств радиоэлектронной борьбы.

"Современное оборудование для постановки помех - очень важный элемент наших возможностей по борьбе с беспилотниками, - отметил Сак. - Однако у нас его слишком мало, и мы надеемся на наших союзников". 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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